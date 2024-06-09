blink182 Tシャツ 初期マーチ 希少カラーグリーン 祝復活！

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プロフィールご確認よろしくお願いします。復活して、ワールドツアーを始める為、価格が高騰すると思います。コンディション 経過年数の割に状態は悪くありません。破れ等ありません。全体的に少し色褪せしていますが、古着のアジと捉えていただければ、と思います。タイ製の粗悪なコピー品とは違います。この機会にぜひオリジナルのマーチャンダイズのご購入ご検討ください。 お色はanvilグリーンnavyはたまに見かけますがこちらのgreenはとてもレアです。ボディもanvilのため丈夫です。サイズ:mediumアメリカンサイズのため大きめです。着丈66cm身幅52cm神経質な方は購入をお控えください。他にもアーティストTシャツ、バンドTシャツを出品しています。こちら→#BSBJBTchampionのタグをお借りしています。バンドtカートコバーンnirvana、ニルヴァーナ、nineinchnails、ナインインチネイルズ、pixies、ピクシーズ、bjorkfearofgod、greenday、グリーンデイ、soundgarden、サウンドガーデン、redhotchilipeppers、レッドホットチリペッパーズallオールハイスタhi-standardbadreligionlagwagonnouseforanamefatwreckpunkmetalアブリルbjorkCourtneyloveSonicyouthソニックユースnirvanaニルバーナKurtCobainカートコバーンradioheadレディオヘッドcocteautwinsコクトーツインズneworderthecardigansカーディガンズthesmithsGreendayグリーンデイnineinchnailsmarilynmansonマリリンマンソンOasisオアシスBluryolatengoステレオラブstereolabsmashingpumpkinsスマッシングパンプキンズスマパンblink-182nofxepitaphハードコアmix90sbox