ノースフェイス マフラー ダウン ブラック 刺繍ロゴ 携帯 ポケッタブル ...

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ノースフェイスのダウンを使った保温性の高いマフラーです。中綿のダウンを多く入れることでボリューム感のあるデザインになっています。ホール状に仕上げた端に入れるだけで使用でき、ホールの逆側はコンパクトに携行できるポケッタブル仕様になっています。カラー...ブラック柄・デザイン...無地●ブランドTHENORTHFACE ノースフェイス●サイズ174cm70kgの男性でも160cm普通体型の女性でも問題無いと思います。縦77cm幅13cm素人採寸ですが参考にしてください●カラーブラック●状態使用感は少なく傷や汚れは見当たりません。暖かいです。※検品してはいますが、ささいな汚れやわずかなダメージの見落としはあるかも知れません。事前にご了承ください。リサイクル品にご理解がある方は是非とも検討をお願いします。●ナイキ、アディダス、アスレタ、リーボック、プーマ、カッパ、GORE-TEX、アークテリクス、スノーピーク、ノースフェイス、コロンビア、モンベル、ルコック、ラコステ、ラルフローレン、フィラ、カーハート、ノーティカ、アニマル柄、ランニング、トレーニング、マラソン、自転車、サッカー、フットサル、アウトドア、釣り、キャンプ、フェスなどでの防寒、防風、防雨、防雪、メンズレディースユニセックス、ビッグシルエット、ゆるだぼ、古着男子(フルダン)、古着女子(フルジョ)