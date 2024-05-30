ディッキーズ　メッシュキャップ

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ディッキーズのメッシュキャップです。今はなかなか手に入らないと思います。過去に何度か使用しましたが、一年くらいしまっていたのでこの先使わないと思うので出品します。中古品ですのでよろしくお願い致します。