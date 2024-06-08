ARMANI アルマーニコレツォーニ　ネクタイ　ネイビー　刺繍　パターン柄

#みっきーショップの一覧はこちら■ブランドARMANICOLLEZIONIアルマーニコレツォーニARMANIアルマーニ 総柄 刺繍 格子柄 パターン柄■素材シルク100%■サイズ大剣先:約8㎝小剣先:約4㎝※平置き実寸、自身で採寸している為、若干の誤差はご了承下さい。着画はお断り致します。■色(カラー)ネイビー ホワイト 紺色 白色■状態 目立ったダメージはなく、まだまだご利用いただけます。※特に個人的なルールはございません。即購入、値段交渉どちらもokです！！喫煙者、ペット無し。スーツ ネクタイ フォーマル セレモニー 入園式 卒園式 入学式 卒業式 オフィス 七五三 授業参観 謝恩会 会食



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