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ARMANI アルマーニコレツォーニ　ネクタイ　ネイビー　刺繍　パターン柄
商品番号 F77414873010
商品名

ARMANI アルマーニコレツォーニ　ネクタイ　ネイビー　刺繍　パターン柄
ブランド名 アルマーニコレツォーニ
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#みっきーショップの一覧はこちら■ブランドARMANICOLLEZIONIアルマーニコレツォーニARMANIアルマーニ　総柄　刺繍　格子柄　パターン柄■素材シルク100%■サイズ大剣先:約8㎝小剣先:約4㎝※平置き実寸、自身で採寸している為、若干の誤差はご了承下さい。着画はお断り致します。■色(カラー)ネイビー　ホワイト　紺色　白色■状態　目立ったダメージはなく、まだまだご利用いただけます。※特に個人的なルールはございません。即購入、値段交渉どちらもokです！！喫煙者、ペット無し。スーツ　ネクタイ　フォーマル　セレモニー　入園式　卒園式　入学式　卒業式　オフィス　七五三　授業参観　謝恩会　会食
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