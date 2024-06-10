Supreme ペイズリー Tシャツ 値下げ中

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SupremeペイズリーピンクMサイズです。当時、ペイズリーに惹かれて購入しましたが3.4回程度の数時間ずつしか着用していません。今は好みが変わってしまいもう着用しないため出品いたします。窪塚洋介さんが着用されていたものの色違いです。袖丈···半袖カラー···ピンクネック···Uネック季節感···春、夏、秋Supremeシュプリームペイズリー窪塚洋介