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DAMIR DOMA ダミールドーマ ASTELLA ストール
商品番号 O64329128503
商品名

DAMIR DOMA ダミールドーマ ASTELLA ストール
ブランド名 ダミールドーマ
特別価格 税込 6,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはDAMIRDOMA\"ASTELLA\"ストールになります。デザイナーのダミールドーマ氏がよく着用している様な、ブランドを象徴するストールです。とても良い生地で大判なのでドレープが綺麗に出て、コーディネートがに味がでます。5枚目でダミールドーマ氏が着用しているストールの生地違いだと思います。探されていた方はこの機会に如何ですか？リックオウエンスファリエロサルティラフシモンズアイザックセラムヨウジヤマモトヘルムートラングボリスビジャンサベリポエムボヘミアンマスナダシュテファンシュナイダーrickowensanndemeulemeesterhelmutlangNicolasAndreasTaralis
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