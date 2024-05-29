DAMIR DOMA ダミールドーマ ASTELLA ストール

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こちらはDAMIRDOMA\"ASTELLA\"ストールになります。デザイナーのダミールドーマ氏がよく着用している様な、ブランドを象徴するストールです。とても良い生地で大判なのでドレープが綺麗に出て、コーディネートがに味がでます。5枚目でダミールドーマ氏が着用しているストールの生地違いだと思います。探されていた方はこの機会に如何ですか？リックオウエンスファリエロサルティラフシモンズアイザックセラムヨウジヤマモトヘルムートラングボリスビジャンサベリポエムボヘミアンマスナダシュテファンシュナイダーrickowensanndemeulemeesterhelmutlangNicolasAndreasTaralis