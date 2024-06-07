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希少【美品】ワイルドスワンズ ウィングス 王冠ロゴ サドルアップ ダークブラウン
商品番号 G67333213930
商品名

希少【美品】ワイルドスワンズ ウィングス 王冠ロゴ サドルアップ ダークブラウン
ブランド名 ワイルドスワンズ
特別価格 税込 7,056 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムWILDSWANSワイルドスワンズWINGSウィングス王冠ロゴサドルアップダークブラウン折り財布札入れカードケースレザー本革希少レアコンパクトウォレット紳士メンズ○サイズサイズ(相当)タテ9cmヨコ12cm平置き実寸。着画はお断り致します。また、あくまで素人の採寸ですので多少の誤差があるかもしれませんのでご了承ください。○状態あまり使用感なく多少の傷汚れ程度で非常に綺麗な商品です。○カラーダークブラウン　ブラックに近いブラウン○素材レザー○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送致します。家庭、仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承下さい。※ご購入前にプロフィールのご確認をよろしくお願い致します。※大手リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です！！万が一正規品でなかった場合は、返品・返金ともに対応させて頂きますので、ご安心ください^^0926-1110-7000-615
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