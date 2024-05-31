プラダ　サフィアーノ　メンズ長財布

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商品詳細
2〜3年使用し、買い替えのため出品いたします。質屋で本物であることを確認済みです。状態は使用感はありますが、傷や小銭入れ部分の汚れも少なく、十分これからも使用していただける財布だと思います。写真をご参考に判断のほどよろしくお願いいたします。写真12枚目に、発見した傷を赤マルで囲んでおります。引いてみるとわからない程度かと思います。(状態に関しては、あくまで出品者の意見ですので、細かいところが気にならない方のご購入をお願いいたします。)購入した際の箱や保証書等全て揃っておりますので、お財布とともに一式お送りいたします。質問、値下げ依頼お待ちしております。ご検討のほどよろしくお願いいたします。カラー···ブラック財布形···長財布
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