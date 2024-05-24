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- 【WBC】新品/未使用2枚セット 優勝Tシャツ Lサイズ 【大谷翔平】
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商品詳細
※海外限定品となります。Amazonなどに1000円くらいの偽物が出現してますので、購入先は慎重にお選びください。2枚セットでの販売になります！単品での注文は他の商品をご覧ください！2023WBCワールドベースボールクラッシックを見事優勝したチームにのみ試合後セレモニーやメディア出演の際に選手が着用する公式アイテムになります。日本で販売されているミズノ製ではなく、アメリカにて販売されたものを購入しております。サイズはアメリカサイズのLで日本サイズのLよりも少し大きめになります！侍JAPAN大谷翔平【注意事項】商品は、手元にありますので発送まで1〜2営業日程度要します。数量限定になりますが、よろしくお願い致します。2023WBC日本優勝MLB公式TシャツLサイズ大谷翔平侍ジャパンサムライジャパンSAMURAIJAPAN
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