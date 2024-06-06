真鍮製バックル 栃木レザーベルト（チョコ）40mm幅

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信頼と実績の国内最高峰の栃木レザー（牛革）を使用したプレーンタイプのカジュアルベルトです。革は日本国内の老舗タンナー（製革業者）の栃木レザー株式会社でタンニンなめしで作られた革を使っています。ベルトの幅は40ｍｍ、革の厚みは４ｍｍ（多少の誤差はあります。）色はチョコ色です。画像に表示されている商品の色と実際の商品の色に若干の違いがある場合がございますのでご了承ください。バックルは真鍮素材の八角バックルシングルピンです。バックルとベルト本体との接続部分はバックルが取り外せるホック式になっています。サイズは下記の７種類よりお選びください。サイズはインチ表示となっていますがジーンズのサイズはメーカーにより多少の誤差がありますのでセンチでご確認ください。全長はバックルとベルトの接続部分（バックルを含まない革部分）よりの長さとなります。３０インチ（全長９０ｃｍ・穴の位置７０ｃｍ、７２．５ｃｍ、７５ｃｍ、７７．５ｃｍ、８０ｃｍ）３２インチ（全長９５ｃｍ・穴の位置７５ｃｍ、７７．５ｃｍ、８０ｃｍ、８２．５ｃｍ、８５ｃｍ）３４インチ（全長１００ｃｍ・穴の位置８０ｃｍ、８２．５ｃｍ、８５ｃｍ、８７．５ｃｍ、９０ｃｍ）３６インチ（全長１０５ｃｍ・穴の位置８５ｃｍ、８７．５ｃｍ、９０ｃｍ、９２．５ｃｍ、９５ｃｍ）３８インチ（全長１１０ｃｍ・穴の位置９０ｃｍ、９２．５ｃｍ、９５ｃｍ、９７．５ｃｍ、１００ｃｍ）４０インチ（全長１１５cm・穴の位置９５cm、９７.５cm、１００cm、１０２.５cm、１０５cm）４２インチ（全長１２０cm・穴の位置１００cm、１０２.５cm、１０５cm、１０７.5cm、１１０cm）（＊１）タンニン鞣しは、革の繊維を詰めていくために基本的に硬く仕上がりますが、使う事で繊維がほぐれて使い込むほどに味が出る性質の革になります。革は動物の皮膚を加工した天然素材を使用している為、革の表面にはその動物が生きていた時に持っていた様々な痕跡があります。その痕跡と製品になる革の味わいは動物の歴史を物語ると共に、世界に一つしかない革製品となる証拠になります。素材···本革カラー···ブラウン