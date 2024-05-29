〔archive〕90s adidas full fleece Cap

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○Descriptionofitemこちらは、都内の古着屋にて購入した、1990-2000年代にかけて発売されたアディダスのオールフリースキャップになります。こちらは、当時のアディダスからは非常に珍しいフリースのキャップで、このカラーは特別に球数も少なく、入手困難だったとお聞きしました。自分も古着屋で見た時は一目惚れし、購入したものの、着用機会が減少した為、出品する事に致しました。太田晴也さんや菅田将暉さん、在原みゆ紀さん等がプライベートで着用していそうなテンションのアイテムで非常に今のファッションシーンとの相性も抜群です。出回りが一切ありませんので、完全早い者勝ちとさせて頂きます。何かありましたら、コメントお願い致します♪ThrasherNikeadidasx-largeOakleyantwortsalomonumbroEnnoycreekBottsupremeoldstussyが好きな方にオススメです。○Productdetails・57-59cm〔調節可能〕