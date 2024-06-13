STUSSY ステューシー  フォーティーパーセント スケートマン Tシャツ 白

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商品詳細
■アイテムSTUSSY xFPARSKATEMANS/SLTEE■サイズL(着丈75.5cm身幅56.5cm)■カラーホワイト■状態未使用品になります。カラー...ホワイト袖丈...半袖ネック...クルーネック季節感...冬季節感...秋,冬季節感...夏,秋,冬季節感...春,夏,秋,冬柄・デザイン...プリント（ロゴなど）
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