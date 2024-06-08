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- misfits Tシャツ ミスフィッツ 90sアメリカ製
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商品詳細
こちらは90sの大変レアなアメリカ製です。袖シングルステッチ裾ダブルステッチ。ピンホール、色褪せあります。気になる方は購入をお控え下さい。肩幅約50cm身幅約54cm着丈約67cm(前リブ付け根から裾)多少の誤差はご了承ください。クレーム、返品不可でお願いします。アイアンメイデンメタリカメガデスkornslipknotnirvanaバンドTシャツJUDASPRIESTジューダスプリーストIRONMAIDENアイアンメイデンMETALLICAPANTERAパンテラメタリカANTHRAXアンスラックスVANHALENヴァン・ヘイレンアンスラックスMEGADEATHメガデスMOTORHEADモーターヘッドSLAYERスレイヤーGUNSN'ROSESOZZYオジー・オズボーンMOTLEYCRUEKISSMISFITSAEROSMITHエアロスミスRATTHANOIROCKSハノイロックスニルヴァーナカート・コバーンDAMNEDEUROPEWhitesnakeホワイトスネイクマイケルシェンカーガンズ・アンド・ローゼズGunsN'RosesmotleycrueモトリークルーramonesラモーンズdischargeディスチャージEminemNineinchNailsナイン・インチ・ネイルズMarilynMansonマリリン・マンソンslipknotスリップノットバンドTシャツvintage
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