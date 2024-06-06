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ネクタイ　CHANEL シャネル
商品番号 C57861907502
商品名

ネクタイ　CHANEL シャネル
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CHANELのネクタイです。プレゼントでいただいたものですが、結局一度も使用することなく自宅保管していたものになります。現物のみで箱等はありません。自宅保管という点もご理解いただきご検討ください。カラー···ブラック
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http://narcologia.ru/goods/recuperation827221.html
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