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11 by boris bidjan saberi Tシャツ アフターライフ
商品番号 D95757163255
商品名

11 by boris bidjan saberi Tシャツ アフターライフ
ブランド名 ボリスビジャンサベリ
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

11byborisbidjansaberiTシャツです。2017SSのAFTERLIFECollectionのTシャツです。購入したものの、生地の材質がストレッチが効いたもので、サイズが合わなかったので、着ずに自宅保管していました。身長170cm前後もしくは170cm以下、痩せ型の体型の方であれば着れるとは思います。滅多に市場に出回らないものなので、記念・観賞用にも良いと思います。新品ではありません。中古品につき3Nでお願いします。お値段の交渉承ります。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春季節感···春、夏季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/septet640619.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose81240.html
http://narcologia.ru/goods/enquire777789.html
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