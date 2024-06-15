11 by boris bidjan saberi Tシャツ アフターライフ

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11byborisbidjansaberiTシャツです。2017SSのAFTERLIFECollectionのTシャツです。購入したものの、生地の材質がストレッチが効いたもので、サイズが合わなかったので、着ずに自宅保管していました。身長170cm前後もしくは170cm以下、痩せ型の体型の方であれば着れるとは思います。滅多に市場に出回らないものなので、記念・観賞用にも良いと思います。新品ではありません。中古品につき3Nでお願いします。お値段の交渉承ります。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春季節感···春、夏季節感···春、夏、秋