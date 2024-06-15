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ネイバーフッド　デルタ期　スタッズベルト
商品番号 Y58237123388
商品名

ネイバーフッド　デルタ期　スタッズベルト
ブランド名 ネイバーフッド
特別価格 税込 10,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入希望ですが、お値下げ可能でしょうか？のコメントは必要ありませんので皆さまの希望金額をコメントにて提示して下さい。可能か否かお答えさせて頂きます。ネイバーフッド　デルタ期のスタッズベルトです。この手の職人が製作したベルトは中々出ません。出品した時が買い時だと思います。どうぞ早めに！色ブラックサイズL実測全長107㎝最短穴80㎝最長穴97㎝幅4㎝状態部分的に青錆が出ているところがありますがレザーはとてもしなやかです。若干の使用感はありますが特記する様な不具合はありませんむしろ丁度良い経年劣化感だと思います。スタッズもとても丁寧に打ち込まれており爪の処理も完璧です。本当に出てこないと思いますどうぞお早目に！スタッズベルトHTCハリウッドトレーディングカンパニースタンダードカリフォルニアテンダーロインWタップスチャレンジャーウルフズヘッドロイストロンハーマンリアルマッコイズトロフィークロージンググラッドハンドレッドウィングスティーブンソンオーバーオールズ230164
http://narcologia.ru/goods/ordering580179.html
http://narcologia.ru/goods/enquire896089.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox630839.html
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