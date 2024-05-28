【極美品】Aime Leon Dore フリース キャップ エメレオンドレ 黒

【アイテム】AimeLeonDoreFleeceCap【カラー】Black【素材】100%Nylon【サイズ】Free(後ろのストラップで調整できます。)【状態】1度のみの使用なのでとてもよい状態です。送料無料です。人気のAimeLeonDore(エイムレオンドレ)のロゴキャップです。フロントにラバープレートのロゴをデザインしたフリース素材の黒１色のカラーリングで、シンプルながらAimeLeonDoreらしいデザインになっています。フリースキャップはこれからの時期に重宝します。シンプルな色合いなので普段使いだけでなく、スポーツやアウトドアやにも活躍します。jjjjound(ジョウンド)やBodega(ボデガ)、Kith、Ennoy(エンノイ)がお好きな方にもおすすめです。発送方法はゆうパケットになります。ご質問などございましたらお気軽にコメントください。コメントなしでご購入いただいても大丈夫です。他にもAimeLeonDoreのリュックやキャップ、エメレオンドレ別注のNewBalance650のスニーカーやアノラックやキャップ、TeddySantisデザインの990、jjjjoundのフリースブルゾンやトートバッグ、米軍のヘルメットバッグのデッドストックなど多数出品しておりますので、出品者のその他の出品商品(プロフィールページ)より是非ご覧ください。カラー···ブラック形···ベースボール



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