dunhill 折り財布

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商品詳細
dunhill折り財布になります。サイズ W11.5×H10×D1.5仕様内側:札入れポケット×2カードポケット×8付属品 専用箱、保存袋百貨店で購入しております。購入後は、使用せずに保管しておりました。間違いなく正規品ですのでご安心ください。カラー···ブラック財布形···二つ折り素材···本革
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