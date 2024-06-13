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dunhill 折り財布
商品番号 E30477803773
商品名

dunhill 折り財布
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 23,864 円
在庫状況 あり

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商品詳細

dunhill折り財布になります。サイズ　W11.5×H10×D1.5仕様内側:札入れポケット×2カードポケット×8付属品　専用箱、保存袋百貨店で購入しております。購入後は、使用せずに保管しておりました。間違いなく正規品ですのでご安心ください。カラー···ブラック財布形···二つ折り素材···本革
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