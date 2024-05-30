新品 ポールスミス Paul Smith マフラー ウール ブラック

●長めのフリンジと刺繍されたロゴがアクセントになったシンプルなマフラー。ラムウール100%で肌触りが良く、ファッションを選ばないプレーンタイプのマフラーは寒い季節の必需品です。男女年齢を問わずお使いいただけますので、プレゼントにもオススメです。#その他のポールスミスはこちら●国内参考価格：11,000円(税込)●ブランド名：PaulSmith(ポールスミス)●商品名：M1A933DAS04●カラー：Black(ブラック)●サイズ：ONESIZE縦：184cmフリンジ含む横：26.5cm※若干の誤差はご了承下さい。●素材：ラムウール100％●付属品：紙タグ●購入場所：イギリスの正規代理店●使用回数：新品未使用ですが、多少のスレやキズなどがある場合もございます。神経質な方は購入をお控え頂きますようお願いします。※生産や入荷時期により仕様やデザインが異なる場合がございます。※コメントのやりとり中でも早いもの勝ちになります。※発送は値段をお安くする為、出来る限りコンパクトに発送致しますのでご了承下さい。メンズレディースストールロゴ刺繍ワンポイント無地定番おしゃれ黒色ブランド通勤通学プレゼント



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