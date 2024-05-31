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ナイキ エアジョーダン11 レトロ
商品番号 O39359702887
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ナイキ エアジョーダン11 レトロ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 7,380 円
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商品詳細

発売当時に購入して、しまっておいたので未使用です。状態は良いと思います。ただ発売当時から時間が経過していることをご了承いただければと思います。NikeJordan11Retro#NIKE#AirJordan
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