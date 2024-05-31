THENORTHFACE 耳当て付き バッドランドフライトキャップNN42240

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THENORTHFACEザノースフェイス ノースフェイス バッドランドキャップボア ボリューム キャップ フライトキャップNN42240L(58~60cm)つば長さ:6.1cmユニセックスブラックウィンターキャンプやスキーなどで使いやすい保温キャップです。優れた防水透湿性を持つハイベント素材をメインに耐水性を高め、保温力をもたらすマイクロフリースの裏地と毛足の長いポリエステルフェイクファーを耳の部分に使用しています。高い防水性を備えるため、降雪のなかの作業やアクティビティでも頭部の濡れを軽減。厚くしっかりとしたツバを持ち、タウンユースにも使いやすいデザインです。UVプロテクト(UPF50+、紫外線カット率95%以上)機能付き。【機能説明(Function)】ウィンターキャンプやスキーなどで使いやすい保温キャップ/防寒性の高いモデル/テープバックルによるサイズ調整機能/防水透湿素材にシームシーリング仕様【寸法】つば長さ:6.5cm昨年購入しました１度試着しました綺麗な状態ですアジャスターでサイズ調整出来るので、ユニセックスで使えますカラー···ブラックTHENORTHFACE耳当て付きバッドランドフライトキャップNN42240