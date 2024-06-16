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訳あり　廃盤　FUNNY クラシックバスケット　ブラックチェリー　ビルフォード
商品番号 H25693237076
商品名

訳あり　廃盤　FUNNY クラシックバスケット　ブラックチェリー　ビルフォード
ブランド名 ファニー
特別価格 税込 11,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

訳あり理由バスケットの柄が若干歪んでますのでお安く出品致します。バスケットの柄にご納得の方のみご検討宜しくお願い致します。全体にクラシックバスケットスタンプが施されております。ぼかし染めがされており現在では廃盤になっています。他のレザーアイテムはコチラ#YOPIOleather他のFUNNY製品はコチラ#YOPIOFUNNY■素材：外装：牛皮革　■サイズ：本体/W/94mmH/140mmD/30mm■仕様：カードホルダーx8枚、小銭入れx1、ポケットx1、札入れx1◾️ご注意◾️詳細はプロフィールをご確認の程宜しくお願い致します。財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革
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