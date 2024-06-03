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YOBOSS スワロフスキーベルト
商品番号 B57735315870
商品名

YOBOSS スワロフスキーベルト
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 6,019 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マスターマインドとコラボした、あのYOBOSS（ヨーボス）のスワロフスキーベルトです。濃いめのオレンジと黒のスワロフスキーをグラデーション調に配置。ふんだんに使用したスワロフスキーはゴージャスそのもの！バックルの穴は84〜94cmまで対応。彼氏へのプレゼントにも最適！目立つこと間違いなし。値下げ交渉可、メッセージ待ってます。カラー···ゴールド
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