旧裏ポケモンカード(わるいリザードン)

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商品詳細
購入ご希望の方は必ずプロフィールを読んでください。・ポケモンカード・スリーブ・マグネットローダー(新品)以上の物が梱包になります。写真がすべてになります。ご購入の際は写真にて判断してください。ご質問等ございましたらお気軽にコメントしてください。即購入OKです。コメント中であっても先にご購入くださった方を優先させて頂きますので予めご了承ください。
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