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WOLF’S HEAD × wtaps スタッズベルト
商品番号 I78058795931
商品名

WOLF’S HEAD × wtaps スタッズベルト
ブランド名 ダブルタップス
特別価格 税込 16,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ウルフズヘッド×ダブルタップス　スタッズベルトカラー　ブラックサイズ　34インチ　　　　（真ん中の穴まで約94㎝、穴と穴の　　　　　間隔約3㎝、幅約2.8㎝）状態　　使用感ありますが、まだまだ使用していた　　　　だけます。GIP-STORE限定。#electriccottage#エレクトリックコテージ#wtaps#ダブルタップス#undercover#アンダーカバー#fragmentdesign#フラグメントデザイン#fragment#フラグメント#goodenough#グッドイナフ#affa#エーエフエフエー#shantii#シャンティ#archive#アーカイブ#高橋盾#jonio#TET#藤原ヒロシ#村上淳#ムラジュン#キムタク#SEDITIONARIES#セディショナリーズ#VivienneWestwood#ヴィヴィアンウエストウッド#wackomaria#ワコマリア
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