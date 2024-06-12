ネクタイ　ニナリッチ　フォーマル　別途白ポケットチーフ付シルク100%　新品未使

ニナリッチ フォーマルネクタイ ニナリッチ 【正規品】NINARICCIネクタイカラー...ホワイト柄…白ペイズリー柄素材…シルク100%状態…新品未使用 NINARICCIの[[新品タグ付]]購入場所…[[デパート購入]]シルクの光沢がオシャレです。結婚式、礼装用に、入学式に、 お祝い用に、冠婚葬祭用などに如何でしょうか。使わないまま買ったときに付いてましたニナリッチの専用ネクタイを入れる紙ケースに入れたままクローゼット保管してました。専用ケース有→→→→デパート留めシールがのこってついてます。→→→→→→→→→→→→→→→専用ケース右上部にマジックで名前が~様とあります。(写真の⑧ご参照→写真撮りの際に右上部に付箋で名前かくしてます。)上記品と一緒にデパートでセットで買ってました別途→→→→→→白シルク100%ポケットチーフもついてます。→→→→→→→→朝倉商事(株)シルク100%タグ付 ポケットチーフはスーツや礼服をオシャレに着こなす為に、装飾品として、使用するもので、格があがりますので、よろしければ是非セットで、ご使用くださいませ。ご興味ございます方、ご入用の方、宜しくお願いいたします。ウエディングブライダル結婚式新郎ブランドネクタイ海外ブランド高級白ネクタイ絹100%シルク100%ニナリッチNINARICCI冠婚葬祭礼装用入学式祝儀用



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