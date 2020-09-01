filofax(ファイロファックス) A5 a5

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商品詳細
ブランドfilofax(ファイロファックス)システム手帳の代表ブランド、英国ファイロファックス社の「オリジナル」シリーズ。英国で長年スクール鞄として親しまれているサッチェルバックを現代風にアレンジし、シンプルな見た目の中に映えるステッチが特徴です。シンプルな縫製とビジュアルでありながら、スタイリッシュな光沢・レトロな仕上がりが特徴です。また厚手の牛皮一枚仕立てであることとベルト部分のボタンに刻まれているブランド名もポイントとなっています。色ネイビーカバーの素材レザー商品の重量0.5キログラム版型-【サイズとカラー】A5ネイビー【リング径】25mm【革】牛革【本体のサイズ】縦23.5×横19.1×厚さ4cm【紙のサイズ】横14.8×縦21cm
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