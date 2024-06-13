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匿名配送　メンズ　GUIONNET(ギオネ)　二つ折り財布
商品番号 Q39956768212
商品名

匿名配送　メンズ　GUIONNET(ギオネ)　二つ折り財布
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 7,347 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メンズ　GUIONNET(ギオネ)　二つ折り財布追跡可能な匿名配送でお届けいたします。サイズ：約H:9.5cm×W:11.5cm×D:2.5cm/重さ：約97g素材：レザーカラー：BORDEAUXポケットやバッグの中でもかさばらないサイズ感ですが中身の見やすい折り畳み開閉と4ヶ所のカードスロット部分で使い勝手が抜群です高級感漂うレザー素材を使用し末永くご愛用いただけるアイテムです年齢を問わないシンプルなデザインで自分へのご褒美はもちろん大切な方へのプレゼントにもオススメです
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