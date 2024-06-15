定価】59,400円(税込) エッティンガー ヤギ革 折り財布 ホワイト ...

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【商品の説明】商品名:折り財布ブランド・メーカー：エッティンガー素材：レザー(ヤギ革)色:WHITEホワイト 白CAPRAWHITEエッティンガーの折り財布の特徴の薄さとスマートさはそのままに、お札、カード、コインを一つに収納できる折り財布です。【商品の状態】使用状況:未使用品になります他サイトでも販売しておりますので、先に入札が入った方を優先させて頂きますのでご了承下さい。財布形···二つ折り開運カラー2023開運カラー···ホワイト柄・デザイン···無地素材···本革