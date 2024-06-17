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PUBLIC TOKYO ワンピース ギア5 ルフィ×カイドウ 歌舞伎TEE
商品番号 M44773862175
商品名

PUBLIC TOKYO ワンピース ギア5 ルフィ×カイドウ 歌舞伎TEE
ブランド名 パブリックトウキョウ
特別価格 税込 4,896 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ONEPIECE×PUBLICTOKYO浮世絵イラストレーターのNAGA氏による名画にオマージュを捧げた限定書き下ろしたデザインワノ国編のカイドウとの激闘を表した一枚サイズ11回着用、洗濯済#ユナイテッドトウキョウ#メゾンスペシャル
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