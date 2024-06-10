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マルタンマルジェラ　三つ折り財布
商品番号 K37106798644
商品名

マルタンマルジェラ　三つ折り財布
ブランド名 マルタンマルジェラ
特別価格 税込 8,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マルタンマルジェラの三つ折り財布以前、友人にプレゼントで頂きましたが、使用する機会がなく、箱に入れっぱなしだったため出品します。マルジェラらしい上質なシボの質感で、ステッチデザインのないシンプルなタイプスナップボタンが中央から少しズレているところも、ブランドらしいところです。カラー　黒素材　　カーフサイズ　　10×11箱、カード付き当方マルジェラのブランドについて詳しくありませんが、少し前のモデルと思われますので、新古品としてお考えください。返品交換不可人と違うマルジェラの三つ折り財布探されてる方は是非！
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