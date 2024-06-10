★激レア★デビルロボッツ Tシャツ　evirob トーフ親子　ベアブリック

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『ドラゴンボール』や『アベンジャーズ』『エヴァンゲリオン』『マリオ』『宇多田ヒカル』などとコラボレーションして話題沸騰中のクリエイト集団『デビルロボッツ』が2001年に、関係者のためだけに少数限定製作した『DEVILROCKET（デビルロケット）』のTシャツになります。スペシャルなタグも付いていて、２０年前に入手してから大切に保存していた『新品・未使用』になります。滅多に市場には出てこないプレミアムな逸品ですので、インテリアとして飾られても最高です☆◆MADEINU.S.A.◆サイズ:L（アメリカサイズ：M）☆他にもレアな『Tシャツ』を出品していますので、コチラからどうぞ(^^)↓↓↓#Tシャツルイ☆他にもレアな『キューブリック』や『ストリートフィギュア』を出品していますので、コチラからどうぞ(^^)↓↓↓#ストリートルイ★☆トラブル防止のため、必ずプロフィールをご覧頂いた上でご購入お願いします☆★キタイシンイチロウ#キューブリック#デビルロボッツ#悪魔#熱#レア#ドラゴンボール#アベンジャーズ#マリオ#宇多田ヒカル#エヴァンゲリオン#メディコムトイGETONゲットオンevirob王様ランキングイヴィロブメディコムトイキューブリックがお好きな方にオススメです☆