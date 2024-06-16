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- 【新品未開封】SUPER JUNIOR SS9 公式グッズ キュヒョン②
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商品詳細
★即購入可★プロフィール内容確認必須✔️商品説明は必ず最後までご確認の上でご購入ください。✔️お取引前に必ずプロフィール欄をご確認ください。記載内容に関してご了承頂けず評価に反映される方は、お取引ご遠下さい。※まとめてご購入の場合は送料分の値引が可能です。予めコメント欄でご連絡ください。K-POP関連グッズ→#KayPOP◆内容BeyondLIVE-SUPERJUNIORWORLDTOURSUPERSHOW9:ROAD公式グッズキュヒョンセットです。【ROAD】・スペシャルARチケットセット商品:SPECIALARTICKETSET(SPECIALARTICKET1pc、ARPHOTOCARD1pc、MEMBERPOSTCARD1pc、STICKER1pc、PAPERHOLDER1pc)・フィルムセット商品:FILMSET(FILM1pc)【ROADSHOW】・スペシャルARチケットセット商品:SPECIALARTICKETSET(SPECIALARTICKET1pc、ARPHOTOCARD1pc、PHOTOPOSTCARD1pc、HANDWRITTENPOSTCARD1pc、PAPERHOLDER1pc)◆状態すべて新品未開封です。袋の上から見る限り目立つ傷はありませんが、海外製品ですので細かな初期キズはご容赦ください。◆梱包封筒または箱で発送します。
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