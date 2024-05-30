栃木レザー ピーナッツ型スタッズベルト チョコ ヴィンテージタイプ

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信頼と実積の国内最高峰の栃木サドルレザー（牛革）を使用したスタッズベルトです。フルベジタブルタンニンという天然成分のみを使用するなめし技巧を施しているので化学物質を用いて行われる安価なクロムなめしに比べ艶やかで深い色合いの経年変化を楽しめます。ベルトの幅は４ｃｍ。革の厚みは約４ｍｍ。色は黒です。スタッズはアメリカで１００年以上の歴史を誇るスタンダードリベット社製の二つ爪ラウンドヘッドスポッツを使用しています。（いぶし加工をして、アンティークのような使い古した風合を出しています。メッキ加工ではないため、色の濃淡の違いが出る場合もございます。）サイズは下記の７種類よりお選びください。３０インチ（全長９０ｃｍ・穴の位置６９ｃｍ、７２ｃｍ、７５ｃｍ、７８ｃｍ、８１ｃｍ）３２インチ（全長９５ｃｍ・穴の位置７４ｃｍ、７７ｃｍ、８０ｃｍ、８３ｃｍ、８６ｃｍ）３４インチ（全長１００ｃｍ・穴の位置７９ｃｍ、８２ｃｍ、８５ｃｍ、８８ｃｍ、９１ｃｍ）３６インチ（全長１０５ｃｍ・穴の位置８４ｃｍ、８７ｃｍ、９０ｃｍ、９３ｃｍ、９６ｃｍ）３８インチ（全長１１０ｃｍ・穴の位置８９ｃｍ、９２ｃｍ、９５ｃｍ、９８ｃｍ、１０１ｃｍ）４０インチ（全長１１５ｃｍ・穴の位置９４ｃｍ、９７ｃｍ、１００ｃｍ、１０３ｃｍ、１０６ｃｍ）４２インチ（全長１２０ｃｍ・穴の位置９９ｃｍ、１０２ｃｍ、１０５ｃｍ、１０８ｃｍ、１１１ｃｍ）サイズはインチ表示となっていますがジーンズのサイズはメーカーにより多少の誤差がありますのでセンチでご確認ください。全長はバックルとベルトの接続部分（バックルを含まない革部分）よりの長さとなります。バックルとベルト本体との接続部分はバックルが取り外せるホック式になっています。ハンドメイドで製作の為、スタッズの微妙なズレや小さな傷がつく場合がありますがご了承ください。栃木レザーの証明である赤タグ付きです。革は動物の皮膚を加工した天然素材を使用している為、革の表面にはその動物が生きていた時に持っていた様々な痕跡があります。その痕跡と製品になる革の味わいは動物の歴史を物語ると共に、世界に一つしかない革製品となる証拠になります。こちらのベルトは受注生産となりますのでサイズ違いでの交換はお受けできませんのでご注文前に今一度サイズのご確認をお願い致します。