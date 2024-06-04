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ミンナノ ニューエラ MINNANO NEW ERA GORE-TEX CAP
商品番号 B89836890003
商品名

ミンナノ ニューエラ MINNANO NEW ERA GORE-TEX CAP
ブランド名 ミンナノ
特別価格 税込 4,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

min-nanoコラボキャップ柔らかなフィット感が特徴のRetroCrown59FIFTYを採用。GORE-TEXPACLITEを搭載したハイスペックモデルです。フロントにはミンナノのロゴ刺繍、左サイドにニューエラのロゴ刺繍、右サイドに同系色でGORE-TEX刺繍、背面にMinnano刺繍があります。カラー・ブラックサイズ・71/4(57.7cm)自己紹介文を必ずお読みください。
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