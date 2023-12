ミンナノ ニューエラ MINNANO NEW ERA GORE-TEX CAP

min-nanoコラボキャップ柔らかなフィット感が特徴のRetroCrown59FIFTYを採用。GORE-TEXPACLITEを搭載したハイスペックモデルです。フロントにはミンナノのロゴ刺繍、左サイドにニューエラのロゴ刺繍、右サイドに同系色でGORE-TEX刺繍、背面にMinnano刺繍があります。カラー・ブラックサイズ・71/4(57.7cm)自己紹介文を必ずお読みください。



