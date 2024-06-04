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☆美品☆エルメス カレ90 去年の雪 シルク100% スカーフ 大判
商品番号 E76879439412
商品名

☆美品☆エルメス カレ90 去年の雪 シルク100% スカーフ 大判
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 12,848 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NEIGED'ANTANdetail去年の雪カレ　90【ブランド】HERMESエルメス【カラー】ブラック　黒系【説明】特に目立つキズや汚れはなくキレイですシルク100％タグありエルメススカーフ　小物　宝飾女性ファッション小物ブランド小物オールシーズンロゴ高級感上品プレゼント贈り物本物鑑定済み1201-1760※記載がない限り箱など付属品はありません。※ご使用のモニターなどにより写真と実際の色目が若干異なる場合がございますのでご了承下さい※リユース品にご理解のない方、新品並みを求める方など中古取引の認識のない方はご遠慮下さい※必ずお写真確認下さい【購入先】古物商許可証取得者のみが出入り可能な国内古物市場にて購入全て真贋鑑定済みの商品になります当方偽物を撲滅する側ですので、偽物出品は致しません他カレは　　　　　#ベルクラカレ他同ブランドは　　#ベルクラエルメス
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