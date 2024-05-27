新品 ウォレットチェーン クラシックショート １クリップ　財布

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商品詳細
定番品でございますがクロムハーツの存在感と上品を兼ね備えたウォレットチェーンです。WAVEウォレットなどホール付いたものだけでなく、Sカンを通せるところがあれば装着可能です。クロームハーツLasVegas店で購入した正規品ですので安心してご検討ください。【状態】新品未使用【主な材質】シルバー925【生産国】アメリカ【サイズ】全長約37ｃｍ[付属品]クロムハーツ純正レザーポーチ＊ご希望の方には個人情報・価格をカットしたインボイス(購入時のレシート)をお付けできます。性質上、元々傷や汚れがある場合がございます。神経質な方のご入札はお控えください。カラー···シルバー
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