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新品 ウォレットチェーン クラシックショート １クリップ　財布
商品番号 M62677875893
商品名

新品 ウォレットチェーン クラシックショート １クリップ　財布
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 168,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定番品でございますがクロムハーツの存在感と上品を兼ね備えたウォレットチェーンです。WAVEウォレットなどホール付いたものだけでなく、Sカンを通せるところがあれば装着可能です。クロームハーツLasVegas店で購入した正規品ですので安心してご検討ください。【状態】新品未使用【主な材質】シルバー925【生産国】アメリカ【サイズ】全長約37ｃｍ[付属品]クロムハーツ純正レザーポーチ＊ご希望の方には個人情報・価格をカットしたインボイス(購入時のレシート)をお付けできます。性質上、元々傷や汚れがある場合がございます。神経質な方のご入札はお控えください。カラー···シルバー
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