【foot the coacher】BROGUE WALLET CORD

footthecoacherフットザコーチャーBROGUEWALLETCORDブローグウォレットコード数回の着用ですので、特に目立つような傷や汚れはないと思います。カラー:ブラック×シルバーサイズ:全長約60cm幅約1.3cm素人採寸につき、誤差はご容赦ください。画像にあるものがお売りするもののすべてです。商品到着後の各種問合せ等には応じることができません。あらかじめご了承の上、ご購入をお願いいたします。中古品、個人保管品です。神経質な方はご購入をお控えくださいますようお願いいたします。私を含めて家族全員がタバコを吸いません。香水の類いも使用しません。ペットも飼っていません。ご購入をご検討の際にはプロフィールもご一読ください。以上、ご理解いただきました上でどうぞよろしくお願いいたします。 footthecoacherフットザコーチャーBROGUEWALLETCORDウォレットコードウォレットチェーン



