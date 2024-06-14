美品 シャネル ブランドネクタイ 赤系 ストライプ ペイズリー柄 シルク

꙳✧◌セット割◌꙳✧2本セット:300円引き3本セット:600円引き4本セット:900円引き5本以上:1200円引き合計金額からお値引きいたします。商品の説明文にある商品番号をコメントでお伝え下さい。ネクタイはこちらへ!!☟↓☟↓☟↓☟#ここのネクタイ専門店【商品説明】☆ブランドCHANEL シャネル☆サイズ大剣幅:約8cm小剣幅:約4cm全長 :約144cm☆素材シルク絹100％☆厚み程よい厚さで結びやすい※サイズは素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。☆カラー赤系 ボルドー【商品状態】・目立った傷や汚れはございません。【その他】・あくまでも中古品ですので、 ご理解の上ご購入ください・実物と撮影画像の色合いに差がある場合もあります・自宅保管ですのでご了承下さい・何か気になる点がありましたら、お気軽にコメント下さい。・発送は折りたたんで発送いたします。なるべく折り目がつかないように、丁寧に梱包します。【商品番号】N201◯ビジネス用等でネクタイお探しの方。メンズ、レディース問わず、古着好き、おしゃれ好きの方、スーツコーデにアクセントの効いたネクタイをお探しの方にピッタリの商品を多数取り揃えています。◯他にもCHANEL、GUCCI、Dior、Ferragamo、ヴェルサーチ、HERMES、ゼニア、ステファノリッチなど、多数のネクタイを出品しております。お気に召す品がきっと見つかると思いますのでぜひご覧ください。◯参考キーワードパーティー忘年会新年会 同窓会結婚式二次会卒園式入園式卒業式入学式バレンタインホワイトデー誕生日クリスマス成人式レアリユースリメイクプレゼント夏新卒就職祝就活☆即購入okです！



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