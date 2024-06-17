LOUIS VUITTONちルイヴィトン ベルト

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ご覧頂きありがとうございますい新品未使用サイズ：95全長：110cmベルト幅：38mm写真の付属品全てつきます。※素人採寸のため、多少の誤差はご了承願います。気軽に質問をお願いします。状態：写真すべて実物になります新品未使用。検品の為だけに開封済み。並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました。国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。神経質な方もご遠慮ください、ご理解の上ご購入を宜しくお願い致します。