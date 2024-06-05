美品 EMPORIO ARMANI ソリッドタイ ネクタイ ブラック 黒 光沢

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◆商品詳細◆EMPORIOARMANIエンポリオアルマーニソリッドジャガードネクタイ光沢あり◆カラー◆ブラック黒グレー◆素材◆シルク(絹)100%◆サイズ(cm)◆大剣幅/約8.5◆状態◆目立つ汚れやダメージなく美品。都内リユースショップにて購入。\u003c補足\u003e中古の為、細かいほつれや目立たない汚れなどある可能性もございますので特性をご理解の上、ご購入ください。⭐︎⭐︎他のネクタイ(ハイブランド)をご覧になりたい方はこちら↓↓↓#REM厳選ヴィンテージネクタイ⭐︎他の全ての商品をご覧になりたい方↓↓↓#古着屋レミー