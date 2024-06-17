新品 プラダ PRADA 半袖Tシャツ S

\"ネック···Uネック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···夏プラダのロゴTシャツです。サイズSサイズ：MS在庫があります。肩幅53袖丈18着丈70※素人採寸となりますので多少の誤差はお許し願います。神経質な方や新品や完璧をお求めの方はご購入をお控え下さい。下記のリンクから他の商品もご覧頂けます、是非ご覧ください！！☺️↓↓↓#お洋服のKioo↑↑↑



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