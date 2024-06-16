見本用【茶道具】大綱宗彦筆　瓢箪画賛 「瓢に汝、」立花大亀識箱　軸B370



茶道具】大徳寺 大綱宗彦筆 瓢箪画賛 「瓢に汝、」立花大亀識箱 軸B370 ...



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大徳寺435世 大綱宗彦書 和歌懐紙 「淀の川舟」 立花大亀箱書



立花大亀 掛軸の値段と価格推移は？｜16件の売買データから立花大亀 ...



大亀和尚 瓢自画賛 横幅 | 茶道具 小西康のぶろぐ



大徳寺435世 大綱宗彦書 和歌懐紙 「淀の川舟」 立花大亀箱書



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大徳寺435世 大綱宗彦書 和歌懐紙 「淀の川舟」 立花大亀箱書



大徳寺435世 大綱宗彦書 和歌懐紙 「淀の川舟」 立花大亀箱書

【茶道具】大徳寺435世江戸後期大綱宗彦筆 瓢箪画賛「瓢に汝、真瓜の位も,,,」狂歌 立花大亀識箱になります。古物ですので小傷、痛みなどはあるかと思われます。サイズ長さ約121cm幅51,5cm幅(軸先含む)約57cm付属品:識箱、紙箱注）古物品ですのでご理解の上 お役立てください。お値引きなどはご容赦ください。写真にてご判断ください。基本的には中古骨董品ですので、使用に差し支える様な重大な欠陥以外の、小傷擦り傷汚れ等によるクレームはご容赦ください。複数の商品のご購入で送料分のお値引きが出来ますのでお声かけください。配送方法が普通郵便(定形、定形外)になっている商品は簡易包装になります。簡易包装に不安が感じられる方は、プラス200円でらくらくメルカリ便に変更が可能です。ご購入前にコメントにて申し付け下さい。※サイズや材質によっては当方判断でらくらくメルカリ便に切り替えさせて頂く場合がございます。その場合は追加料金は発生しませんので、ご安心ください。