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- 【正規品】きみしま青 ビオラ2017 抱き枕カバー 新品未開封
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商品詳細
正規品、新品未開封です。公式サイトで購入後、暗室で保管していました。生地の材質はアクアヴェールです。キャラ名：ビオラ（びおら）キャラクタデザイン\u0026作画：きみしま青-敬称略仕様：抱き枕カバー（両面、ファスナー付）製造元/生地：①フレスデザイン/アクアヴェールサイズ：160×50cm製造販売：すたいらす通販
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