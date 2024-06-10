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【正規品】きみしま青　ビオラ2017　抱き枕カバー　新品未開封
商品番号 T41144756007
商品名

【正規品】きみしま青　ビオラ2017　抱き枕カバー　新品未開封
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 5,940 円
在庫状況 あり

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商品詳細

正規品、新品未開封です。公式サイトで購入後、暗室で保管していました。生地の材質はアクアヴェールです。キャラ名：ビオラ（びおら）キャラクタデザイン\u0026作画：きみしま青-敬称略仕様：抱き枕カバー（両面、ファスナー付）製造元/生地：①フレスデザイン/アクアヴェールサイズ：160×50cm製造販売：すたいらす通販
http://narcologia.ru/goods/conception433457.html
http://narcologia.ru/goods/message885027.html
http://narcologia.ru/goods/navigate489930.html
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