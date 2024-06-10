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【送料無料】FERNANDES フェルナンデス ZO-3 アンプ内装エレキギター
商品番号 I46328612197
商品名

【送料無料】FERNANDES フェルナンデス ZO-3 アンプ内装エレキギター
ブランド名 フェルナンデス
特別価格 税込 7,344 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。FERNANDESフェルナンデスZO-3アンプ内装エレキギターゾーさんです。色はレッドです。使用に伴うスレや小傷はありますが、目立った傷やヒビ割れなどはなく、全体的に綺麗だと思います。ネック曲がりなども感じられず弦高も高すぎず低すぎず、ちょうど弾きやすいくらいです♪新品の弦に変えてます！ゾウさん本体です。内蔵アンプで音出し確認済みです。※動作保証いたします。動作確認済みですが中古品となりますので、万が一、到着時に動作に不具合がありましたら受け取り評価前、商品到着後三日以内にご連絡下さい。返品等、対応させていただきます。発送時はプチプチにて丁寧に梱包してお送りします。発送は即日、もしくは翌日に対応させていただきます。即購入歓迎です。何かありましたらコメント欄からお願い致します。ゾーさんギターゾウさんギターゾーさん象さん種類···その他タイプ···ミニエレキギターシリーズ···その他
http://narcologia.ru/goods/response897942.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture591641.html
http://narcologia.ru/goods/diamond53958.html

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