【送料無料】FERNANDES フェルナンデス ZO-3 アンプ内装エレキギター

ご覧いただきありがとうございます。FERNANDESフェルナンデスZO-3アンプ内装エレキギターゾーさんです。色はレッドです。使用に伴うスレや小傷はありますが、目立った傷やヒビ割れなどはなく、全体的に綺麗だと思います。ネック曲がりなども感じられず弦高も高すぎず低すぎず、ちょうど弾きやすいくらいです♪新品の弦に変えてます！ゾウさん本体です。内蔵アンプで音出し確認済みです。※動作保証いたします。動作確認済みですが中古品となりますので、万が一、到着時に動作に不具合がありましたら受け取り評価前、商品到着後三日以内にご連絡下さい。返品等、対応させていただきます。発送時はプチプチにて丁寧に梱包してお送りします。発送は即日、もしくは翌日に対応させていただきます。即購入歓迎です。何かありましたらコメント欄からお願い致します。ゾーさんギターゾウさんギターゾーさん象さん種類···その他タイプ···ミニエレキギターシリーズ···その他



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