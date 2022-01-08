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KENZO PARIS ケンゾーニット帽 帽子 冬 メンズ 比較的綺麗 黒グレー
商品番号 D48369080200
商品名

KENZO PARIS ケンゾーニット帽 帽子 冬 メンズ 比較的綺麗 黒グレー
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

初めまして！ご覧いただきありがとうございます6,500円➡︎4800円に値下げしましたこれ以上値下げしたい場合＝フォロー割！プロフ必読今年中に引っ越しするので整理したいので出品中。売り切れない場合は処分いたしますので早い者勝ち‼️サイズ：フリーサイズカラー：グレー５回ほど着用、２回洗濯、その際少し毛玉がありますが、目立つほどではないので比較的綺麗な状態です！大切に使ってくれる方大歓迎です♡是非ご検討よろしくお願いします♪24時間以内発送可中古品ご理解ある方のみメンズニット帽冬クリスマスおしゃれカッコいい綺麗な状態FREESIZESML
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