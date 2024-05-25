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英国 イギリス 375 9金 9K ネックレス　アンティーク
商品番号 Y27660074354
商品名

英国 イギリス 375 9金 9K ネックレス　アンティーク
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 12,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イギリスホールマーク375全長約50.5㎝素人採寸につき誤差はご了承ください。バーニーズニューヨークアンティーク材質···ゴールドカラー···ゴールド
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