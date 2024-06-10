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【正規品】沖縄限定　入手困難　a\u0026w メッシュキャップ　ロゴキャップ　ブラウン
商品番号 R71604278263
商品名

【正規品】沖縄限定　入手困難　a\u0026w メッシュキャップ　ロゴキャップ　ブラウン
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 1,911 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げ☆ラスト1点早い者勝ち！【即購入可】　先日沖縄に行った際、沖縄名桜店にて購入しました。確実正規品ですので、安心してご購入下さい。A\u0026Wエンダーロゴ入りメッシュロゴキャップ１番人気のブラウンです！●試着なし、タグ付き新品未使用●【サイズ】56cm〜59cm(アジャスター付き)●ブラウン●ユニセックスおまけでショッパー(紙袋)１枚お付けいたします。※紙袋には折り目やシワが入ってしまっています。日本では沖縄にしか店舗のないハンバーガーショップのオリジナル商品です。オンラインストアで完売中、店舗でも売り切れ続出しているので、手に入りづらい商品です。新品未使用品ではありますが、一度商品を手にしているため、ご理解いただける方に宜しくお願いします。丁寧に梱包して段ボールにて発送します。　　（コンパクトボックス発送をご希望でしたら、4500円にて可能です。コメント下さい。）他にも沖縄限定のお品物を出品していますので、ご興味がございましたらご覧下さい。購入時期　2023.7A\u0026Wa\u0026wえんだーエンダーA\u0026Wキャップa\u0026wキャップa\u0026w沖縄a\u0026w沖縄キャップ沖縄キャップ沖縄限定キャップキャップロゴキャップメッシュキャップニューエラキャップブラウン帽子ハット入手困難激レア即完売即完沖縄限定沖縄旅行アメカジ古着オシャレインスタ芸能人ジャニーズ正規品
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