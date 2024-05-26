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ワッフルセットアップ テーラード ジャケパン チャコール
商品番号 M69985034495
商品名

ワッフルセットアップ テーラード ジャケパン チャコール
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 5,632 円
在庫状況 あり

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商品詳細

\"ワッフルニット\"セットアップ西海岸スタイルから〔ワッフル生地〕が特徴のセットアップ!!定番の2ボタンタイプで気軽に羽織れるジャケットと、ウエストの内側にドローコードが付いたロングパンツのセットアップ☆★着心地とリラックスにこだわった大きめワッフル生地、伸縮性がありサラッとした優しい肌触りの上質な素材を使用しています＊デートやオフ着だけでなく、オシャレなリモートワークウェアとしても活躍してくれます★⭐︎新品未使用タグ付き]...colorチャコール(画像では若干パープルがかってみえますが、実物はネイビーがかった色味のチャコールです)...M着丈66身幅52肩幅43袖丈60...M股上26股下69.5渡り28裾幅14ウエスト80-90※必ず実寸のご確認をお願いいたします。他のサイズや色違いはこちら→#waffleknitsetall#すべてのセットアップはこちら＠lajamessetup＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊◇配送方法ゆうゆうメルカリ便の匿名配送。◇フォロー割フォローしていただくと¥300割引可能です！◇まとめ買いフォロー割＋200円引き3点以上は【フォロー割＋7％オフ】「フォロー割希望」「まとめ割希望」とお気軽にコメントください。◇当ショップについて西海岸スタイルをメインに、スポーツミックス古着mixストリート系トレンドまで幅広く出品しています。他のアイテムも是非チェックしてみて下さい→#LAJAMESBASIC※即購入大歓迎です。ビッグワッフルワッフルニットセンターシーム(パンツ)ストレッチ素材…コットンポリエステル
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