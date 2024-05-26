スタンスミス 2000年代　インドネシア製　型番　　B24364

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商品詳細
スタンスミスstansmithmadeinindiaガラスレザー2000年代製造型番 B24364インソール欠品 代用品を入れておりますガラスレザー割れなし モチモチ感残っております。デリケートクリーム塗布かかと減り 少ないです靴紐 コットン製 生成りに変えておりますベタつきなし モチモチ 割れなしこの年代のもので言うとこの上ないコンディションです古着 vintage
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